Images choquantes , ce mardi à Charleroi, aux alentours de 13h. Un sans-abri se fait expulser du centre commercial Rive Gauche, par deux gardes sécurité de sécurité. Selon Thomas Cornil, le manager de Rive Gauche, l’homme « était en état d’ébriété et avait été grossier envers des vendeuses. »

Sur le coup de 13h, un sans-abri est assis sur un banc, face à la boulangerie Paul du centre commercial Rive Gauche. Deux gardes s’approchent de lui. Ils l’interpellent et l’invitent à déguerpir. Le SDF ne coopère pas. Le ton monte. « Ils lui ont tiré les oreilles », déclare une passante. L’homme ne tient pas debout, et se laisse tomber sur le sol. Les deux agents de sécurités le relèvent alors et le conduisent jusqu’à la sortie. « Il m’a juste demandé s’il voulait s’asseoir », déclare un autre promeneur. Les personnes qui assistent à la scène sont interloquées.

> Thomas Cornil, manager de Rive Gauche réagit : « Cette personne avait été très injurieuse envers plusieurs vendeuses d’une de nos enseignes. Ces dernières ont averti les agents de sécurité, qui sont intervenus. […] »

> Ce n’est malheureusement pas la première fois que des fauteurs de trouble sont guidés vers la sortie à Rive Gauche.

