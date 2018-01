Olivia Nova, une star du porno de 20 ans, retrouvée morte chez elle à Las Vegas après avoir passé Noël seule (photos)

Rédaction en ligne

Le corps d’Olivia Nova, 20 ans, mannequin et star du porno, a été retrouvé sans vie à son domicile de Las Vegas aux Etats-Unis le 7 janvier. Repérée très tôt dans le mannequinat, la jeune américaine n’était entrée dans l’industrie du X qu’en mars 2017. Quelques semaines plus tard, en avril, son petit ami se suicidait, deux jours avant son anniversaire. Durant les fêtes de fin d’année, elle avait posté des messages montrant son mal-être sur les réseaux sociaux, demandant à ses fans de lui tenir compagnie sur Twitter car elle passait Noël seule. Les causes de sa mort sont pour l’instant toujours inconnues. Elle est la quatrième actrice X à mourir subitement en 4 mois.