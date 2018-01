«Honteux pour un Président»: Donald Trump semblait fort en difficulté au moment de chanter l'hymne national américain (vidéo)

Donald Trump a assisté à l’exécution de l’hymne national aux côtés des joueurs, fredonnant en partie « The Star Spangled Banner ». D’abord silencieux, le président américain s’est contenté ensuite d’ouvrir la bouche à intervalles réguliers pendant l’hymne, suscitant des doutes et moqueries sur Twitter.

Si quelques voix se sont levées pour le défendre, comme Anthony Zurcher, journaliste de la BBC, qui a rappelé que le président était un peu « dur d’oreille » et qu’il est souvent difficile d’entendre la musique à cet endroit du terrain, d’autres ont été très durs vis-à-vis du Républicain.

For those grousing about Trump seemingly not knowing the words to the national anthem: 1) He's hard of hearing and 2) down on the field, the sound bounces around a lot and it's hard to decipher the music. Singing along wouldn't be easy for him. — Anthony Zurcher (@awzurcher) 9 janvier 2018

« Honteux pour un Président »

Super obvious Trump doesn’t know the words to our National Anthem. Disgraceful for any president, but particularly bad given his months of race-baiting rants against NFL players kneeling to demand justice. pic.twitter.com/jUD0hBqo9N — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) 9 janvier 2018

Demands respect for the national anthem.



Doesn't actually know the words.



Classic Trump https://t.co/YwjSovb8d0 — Stonekettle (@Stonekettle) 9 janvier 2018

Trump lip-syncing the National Anthem and, more importantly..not even knowing the words...was bar none 100 xs worse than someone taking a knee.



He's supposed to be the commander in chief, the leader of our country..and there's NOTHING patriotic about that thug.



Nothing — Ivana B. Chermeet (@donna_Siciliana) 9 janvier 2018

PRO TIP: If you are running for president, it's a great idea to learn the national anthem. @realDonaldTrump https://t.co/DQclEZKbaE — Heather (@realHeatherD) 9 janvier 2018

Donald Trump doesn’t even KNOW the national anthem after castigating black athletes for kneeling during it! Do you know how much grief Obama would have taken for not knowing these words? The denouncements would gave been deafening... pic.twitter.com/R8OjgdMSPT — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) 9 janvier 2018

You’re alllowed to mess up the anthem. As long as you’re standing. That’s the new rule.



Oh and White. You have to be White. https://t.co/QugZy3r02F — Bryan Behar (@bryanbehar) 9 janvier 2018

Donald Trump assistait à un match universitaire à Atlanta (Géorgie), entre les équipes de Géorgie et de l’Alabama, devant des dizaines de milliers de supporters qui ont à la fois acclamé et hué le président américain quand il est entré sur le terrain pour entendre l’hymne national.

Le président avait lui-même lancé une polémique sur les sportifs qui mettent un genou à terre pendant l’hymne national en signe de protestation contre les violences policières. Cet accueil mitigé pourrait être une source d’inquiétude pour la Maison Blanche, venant d’un public de deux Etats solidement républicains et considérés comme faisant partie de la base du « pays Trump ».