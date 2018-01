Les confidences de Sylvie Vartan sur son couple avec Johnny Hallyday: «On essayait de ne pas devenir un duo» (vidéo)

Malgré les tensions avec Laeticia Hallyday, avec qui les relations sont devenues glaciales, Sylvie Vartan continue de confier sur Johnny Hallyday. La chanteuse de 73 ans a partagé la vie du rockeur entre 1965 et 1980 et a eu un fils avec lui, David.

Elle s’est montrée très affectée depuis l’annonce du décès de la star et lui a rendu hommage à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Le 5 janvier dernier, elle s’est confiée à la radio Europe 1 dans l’émission « Au cœur de l’histoire » sur le bout de chemin qu’elle a fait avec la star.

« On avait les mêmes passions. On aimait les mêmes chansons. D’ailleurs parfois, on se les disputait. (…) Les éditions nous approchaient en nous proposant des chansons à adapter. Comme nous aimions les mêmes musiques, les mêmes titres, on faisait plus ou moins la même chose. »