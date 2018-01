Tournée Minérale : beaucoup de Belges diront non à l'alcool durant le mois de février, déjà 5 fois plus d'inscrits

La « Tournée Minérale » a rencontré un succès phénoménal début 2017 et fait son grand retour le 1e février prochain. Près de 40.000 Belges s’y sont déjà inscrits, soit 5 fois que l’année dernière à la même période.

Il a été scientifiquement démontré que le Belge avait un problème avec l’alcool : le nombre de litres engloutis par habitant est en effet considérablement supérieur à la moyenne européenne. Nous sommes même le pire élève en la matière car le Belge boit chaque année 12,6 litres d’alcool contre 9 litres chez les autres membres de l’Union.

> Pourtant, une consommation non contrôlée est nocive pour la santé... Raison de plus pour relever le défi et s’inscrire à cet événement !

> Dépêchez-vous ! Les 150.000 premiers inscrits recevront un cadeau et les organisateurs assurent avoir atteint le cap des 40.000, ce qui représente 5 fois plus d’inscrits que l’année passée à la même période.