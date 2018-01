Mère et fille vivent la grande vie mais ne paient aucune facture: la vie luxueuse de deux arnaqueuses belges

Dimanche encore, elles se baladaient fièrement dans des boutiques de luxe à Knokke. Une activité que Carine B. et sa fille, Sherlyn D., ne pourront plus pratiquer avant un bon petit bout de temps. Les deux habitantes de Zeebruges ont en effet été arrêtées et placées en prison ce lundi pour plusieurs escroqueries. Mettant fin à un manège parfaitement orchestré depuis près de 3 ans.

Fin 2014-début 2015, Carine B. et Sherlyn D., âgées respectivement de 44 et 23 ans, avaient mis en place un système d’arnaques leur permettant de vivre la grande vie. Cela a commencé lorsque la mère a repris une agence immobilière à Zeebruges. Het Laatste Nieuws explique que celle-ci s’offrait systématiquement des avances et des commissions avant même l’achat de biens immobiliers. Inévitablement, l’affaire est déclarée en faillite en juin 2016.

Des centaines de milliers d’euros finissent dans la poche de la quadragénaire, les victimes ne récupérant pas l’argent qu’ils avaient investi. Pour tenter d’éponger ses dettes, le tribunal décide tout de même de saisir la Range Rover de Carine. Elle le vendra un jour avant de remettre les clés…

Des arnaques parfaitement rodées

Bien décidée à mener la grande vie, cette première affaire ne sera que le début d’une longue liste d’arnaques orchestrées par Carine et Sherlyn. Mère et fille ouvrent plusieurs commerces à Zeebruges ou à Knokke : un salon de coiffure, une chocolaterie ou encore un restaurant. À chaque fois, les deux femmes refusent de payer le salaire des employés. Pire, elles abandonnent le restaurant avant son ouverture officielle. Dans le même temps, et sans payer, elles rénovent un bâtiment pour plusieurs milliers d’euros qu’elles dépouillent de fond en comble. « Elles ne connaissent ni les remords, ni la honte », raconte une des personnes flouées par les arnaqueuses.

De grosses escroqueries qui sont également couplées avec des plus petites, faites sur Internet. Deux ans durant, Carine et Sherlyn vendent des sacs à main coûteux qu’elles n’ont, évidemment, pas. Ceux qui donnaient de l’argent ne voyaient jamais la couleur du sac qu’ils avaient acheté. Mi-2017, les choses deviennent cependant plus compliquées pour elles et mère et fille se décident à déménager à Brasschaat, dans la province d’Anvers.

Une vie de faux luxe

Continuant de réaliser de nombreuses arnaques, notamment dans l’immobilier, le duo sévit dans toute la Flandre. Par exemple, elles escroquent un couple qui voulait vendre sa maison. Carine et Sherlyn prétendent avoir trouvé un acheteur et demandent un acompte de 1.270 euros pour « contacter l’acheteur et organiser tous les détails ». Inutile de préciser que l’acheteur n’existait pas et que les deux femmes n’ont plus donné signe de vie après avoir récupéré l’argent.

Après une énième plainte, le parquet de Bruges est rapidement intervenu cette semaine. « Elles ont été arrêtées lundi, ce mardi un juge d’instruction a décidé qu’elles seraient maintenues en détention. »

Il faut dire que la liste des faits qui leur sont reprochés est assez impressionnante : fraude, falsification et faux en écriture, pour un total d’une centaine de plaintes. Et le parquet pense que d’autres personnes dupées risquent de se manifester dans les jours à venir…

Avec un butin de plus d’un million d’euros, mère et fille sont finalement tombées après avoir cru que leur fausse vie de luxe durerait éternellement. « Elles avaient pris l’habitude d’en mettre plein la vue avec l’argent des autres », raconte un policier.