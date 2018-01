La tempête de la semaine dernière nous a ouvert les yeux sur une triste réalité le long de nos plages (Photos)

Malgré les nombreux dégâts matériels, la tempête Eleanor qui a frappé le pays la semaine dernière aura eu au moins un mérite : mettre en lumière le nombre de déchets que l’on retrouve sur nos plages et dans la mer…

Il n’y a pas de quoi être fier. Bien au contraire. Si la tempête Eleanor a fait énormément de dégâts dans tout le pays la semaine dernière, elle a aussi permis la découverte d’une bien triste réalité : nos plages et la mer du Nord sont pleines de détritus.

« À cause des vents violents et des marrées hautes, tous les déchets cachés sont remontés à la surface », a expliqué Tim Corbisier, membre du groupe de bénévoles Proper Strand Lopers, qui milite pour des plages plus propres, à nos confrères du Nieuwsblad.

Depuis quelques jours, le constat est bien triste : bouteilles, plastiques, boîtes de conserve, on trouve désormais de tout sur nos plages. Comme le prouvent les photos partagées par le groupe Facebook Proper Strand Lopers.