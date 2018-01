The Voice: Eliot, d'Havré, sélectionné par Slimane

Eliot, le jeune candidat montois -havrésien, plus précisément- au concours The Voice sur la RTBf, a passé le cap mardi soir ! Son coach sera Slimane.

Agé de 17 ans, Eliot n’était jamais monté sur une scène avant de tenter l’aventure The Voice. La version belge francophone de l’émission en est à sa septième édition. Seule Beverly Jo Scott occupe toujours le célèbre fauteuil rouge de juge, les autres coaches sont des « petits nouveaux ». Il s’agit de Slimane -lui-même vainqueur de The Voice France- de Matthew Irons, le chanteur du groupe Puggy, et de Vitaa, l’artiste française qui a récemment collaboré avec Stromae.

Mardi soir, cette dernière s’est elle aussi retournée pour Eliot ! Mais c’est finalement Slimane que le jeune homme a choisi.

Eliot s’est mis à la chanson très tôt. «À 7 ans, j’ai commencé à jouer de la guitare. Mes parents m’y ont poussé. Quelques années plus tard, je me suis tourné vers le chant», raconte-t-il. Il s’est d’abord orienté vers des ballades, dans le style de Johnny Cash. «Maintenant, j’ai un style plus pop-rock. Je joue aussi de la guitare, du piano et du ukulélé. Les deux derniers instruments, je les ai appris de manière autodidacte », ajoute-t-il. En revanche, il déteste le métal et le rap.