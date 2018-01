Appel à témoin: vols à main armée à Charleroi, Bruxelles et Louvain

L’auteur est probablement âgé d’une trentaine d’années. Il est de corpulence normale et mesure environ 1m75. Il a les cheveux courts et foncés et porte une fine moustache. Il est d’allure soignée et s’exprime en français.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Lien vers l’avis de recherche

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via courriel : avisderecherche@police.belgium.eu.