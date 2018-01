L'homme qui se cache derrière le plus grand site néonazi des USA a… des origines juives

Andrew Auernheimer, un Américain de 32 ans, est un des cofondateurs du célèbre site internet néonazi « The Daily Stormer ». Ce qu’il semblait oublier, c’est qu’il avait… des origines juives.

Avec Andrew Anglin, Andrew Auernheimer a fondé il y a quelques années le site néonazi « The Daily Stormer ». Jusqu’à l’été dernier, il était le site du genre le plus visité aux USA. Mais il a finalement été supprimé et survit désormais sous différents domaines cachés sur le Dark Web.

Dylan Roof, l’auteur du massacre de Charleston, qui avait tué neuf personnes de couleur en 2015, et William Edward Atchison, qui avait tué deux étudiants à son école l’année dernière, faisaient notamment partie des nombreux visiteurs de ce site peu fréquentable. « The Daily Stormer » était également impliqué dans les manifestations d’extrême droite à Charlottesville il y a quelques mois.

Andrew Auernheimer, qui en est donc l’un des fondateurs, serait actuellement en Ukraine, car il est recherché par la police aux États-Unis. Il y a quelques semaines, il a encore répété dans un podcast que « les enfants juifs méritaient de mourir ». Et selon lui, c’est également à cause des Juifs que son site a perdu son hébergeur, peut-on lire sur HLN.be.

Bref, l’homme ne semble pas fan des Juifs. Sauf qu’il y a quelques jours, sa mère, qui ne l’a plus vu depuis plus de dix ans, a expliqué à Newsweek qu’Andrew avait… « des racines juives des deux côtés ».