Un Espagnol ressuscite à la morgue: le prisonnier déclaré mort est bien vivant

C’est une histoire assez dingue qui s’est déroulée à l’Institut Médico-Légal d’Oviedo. Le cadavre d’un prisonnier de 29 ans y a été admis pour une autopsie. Mais au moment de procéder à celle-ci, l’homme est soudainement « revenu à la vie ». Digne d’un scénario de film, l’histoire est pourtant bien réelle.

La Voz de Asturias raconte qu’au moment de pratiquer l’autopsie de Gonzalo Montoya Jiménez, les médecins ont entendu des bruits suspects émanant de l’homme. Et pour cause. Celui-ci était bien vivant. Pourtant, le prisonnier avait été déclaré mort quatre heures plus tôt par trois médecins différents après avoir été retrouvé inanimé dans sa cellule.

Épileptique, le prisonnier aurait fait une catalepsie selon les premières constatations des médecins. Cela se caractérise par un état physique transitoire, une rigidité de tous les membres qui restent figés dans leur attitude d’origine. Inconscient pendant près de 24 heures, Gonzalo est finalement revenu à lui. Les médecins ont expliqué que l’oxygène avait peut-être manqué dans son cerveau, mais le fait qu’il se soit réveillé, qu’il ait parlé et n’ait pas perdu la mémoire sont bons signes. Il est cependant encore trop tôt pour connaître les conséquences exactes de toute cette histoire.

Une chose est certaine, la famille veut désormais mettre toute l’affaire dans les mains d’un avocat. « Il a encore les traces de l’autopsie sur son corps », explique l’un de ses proches. Des proches qui sont convaincus qu’un seul des trois médecins a vraiment examiné le « cadavre » de Gonzalo dans sa cellule et que les deux autres se sont contentés de signer le certificat !