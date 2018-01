«Le PTB est une menace pour les autres partis à Charleroi»: notre interview de Raoul Hedebouw

Ce mardi soir, à 18h30 et pendant trois heures, Raoul Hedebouw a répondu aux questions des Carolos venus à sa rencontre à l’auditorium de l’Université du Travail (UT). Le porte-parole national du PTB en a profité pour nous livrer sa perception de Charleroi.

Monsieur Hedebouw, dans quel cadre s’inscrit votre venue à Charleroi ?

Depuis six mois, je suis en tournée dans les grandes villes wallonnes pour répondre aux questions de la population. Je veux être en contact avec les gens, pas seulement m’exprimer sur les réseaux sociaux. Venir à Charleroi, c’est un peu particulier. C’est là que nous avons le score le plus élevé, peut-être plus qu’à Liège.

