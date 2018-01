«J'ai tué mon ex et je me suis débarrassé du corps»: pour faciliter la rupture avec son copain, il lui confesse un meurtre!

Un Bordelais a voulu faciliter la rupture avec son copain en lui annonçant avoir tué son et s’être débarrassé du corps.

Rompre n’est jamais chose évidente. Alors parfois, par manque de courage, on invente un mensonge pour tenter de faciliter les choses. C’est exactement ce qu’a fait un habitant de Bordeux la semaine dernière.

Voulant rompre avec son copain, mais ne sachant pas comment s’y prendre, il lui a envoyé un SMS pour lui « avouer » avoir tué son ex et s’être débarrassé du corps. Il espérait que celui-ci prenne peur et le quitte. S’il a effectivement pris peur, le copain en question a surtout prévenu les autorités !

La police est donc intervenue jeudi dernier sur le lieu de travail du Bordelais afin de l’interpeller… pour assassinat ! Placé en garde à vue, il a rapidement expliqué n’avoir tué personne et qu’il voulait simplement rompre avec douceur en faisant peur à son compagnon afin qu’il fuie, rapporte Sudouest.

Finalement, après avoir localisé et joint l’ex bien vivant censé être assassiné, le Bordelais a été remis en liberté.