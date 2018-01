En plein direct télé, il se fait interrompre par son fils qui ne veut pas partir (vidéo)

En mars 2017, l’expert Robert E. Kelly créait le buzz après son intervention en direct à la BBC à propos de la destitution de la présidente Park Geun-hye en Corée du Sud. Il avait été interrompu par ses enfants qui étaient rentrés petit à petit dans la pièce dans laquelle il effectuait le duplex. Moins d’un an plus tard, le scénario se répète, cette fois sur la chaîne Al Jazeera.

Depuis la Californie, Daniel Smith-Rowsey, professeur associé et historien du cinéma, est intervenu sur la chaîne Al Jazeera pour commenter la tonalité très politique de la cérémonie des Golden Globes. En pleine explication, l’expert est soudainement rejoint par son fils qui rentre dans le champ de la caméra. Embarrassé, il s’excuse dans un premier temps et tente de l’éloigner. Mais amusé par la situation, le présentateur détend directement la situation. « Il peut venir. Ce n’est pas un problème, Daniel. Nous sommes heureux d’avoir de jeunes gens dans ce programme aussi. »

Il n’en fallait pas plus à Rainier, 5 ans, pour s’imposer dans le direct de son papa. Il s’amuse derrière lui, fait rouler sa petite voiture sur lui et intervient même en fin de vidéo pour approuver l’analyse de son père. Interrogé par Today, Daniel est revenu sur la séquence : « Je l’ai vu entrer et je me suis maudit de ne pas avoir fermé la porte. Razor (le surnom de son enfant, NDLR) et moi n’avions jamais évoqué aucun protocole dans ce genre de cas, donc quand il est entré, j’ai prié très fort pour qu’il comprenne de lui-même qu’il ne devait pas être dans le champ. » Une prière qui n’a pas été entendue mais qui aura fait le bonheur de la chaîne, heureuse d’avoir eu « son moment BBC ».