Romelu Lukaku "triste et en colère" après les propos du propriétaire d'Everton

Lors de l’assemblée annuelle, Farhad Moshiri, le propriétaire d’Everton, avait expliqué que Romelu Lukaku avait décidé de ne pas prolonger son contrat chez les Toffees car « un vaudou lui avait dit d’aller à Chelsea ». Des propos étonnants qui ont été relayés par la presse et qui n’ont pas échappé au principal intéressé.

Selon les médias britanniques, l’attaquant de Manchester United a demandé un avis juridique afin de savoir quelles démarches entreprendre contre le propriétaire d’Everton. Les représentants du Diable rouge ont précisé que le joueur était « triste et en colère » suite à ces « révélations ».

