Luc Trullemans prévient: «Jusqu'à moins cinq degrés ce week-end et de la neige sur les hauteurs à partir de mardi»

« Ces deux prochains jours il fera encore gris mais sec avec beaucoup de stratus bas provoquant parfois des formations de brouillards, et un vent faible de directions variées .

Les températures nocturnes seront le plus souvent comprises entre 1 et 4°,

L’après-midi nous observerons des maximales comprises entre 2 et 5° en Ardenne et entre 5 et 9° en plaine et au littoral.

Pendant le week-end nos régions se trouveront situées entre un anticyclone russe et une profonde dépression située au sud du Groenland.

Cette configuration nous amènera des vents de sud à sud-est drainant un air continental plus secs venant du nord des Alpes et du sud de l’Allemagne.

Le ciel deviendra de plus en plus lumineux avec, pour samedi et dimanche, de 2 à 6h de soleil par jour et biensur encore des conditions bien sèches.

Avec l’arrivée des éclaircies nocturnes il fera plus froid la nuit et le matin avec des gelées du centre à l’est du pays , les minima descendant entre -2 et -5° au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre +2 et -2° à la mer et en régions de plaine.

Les températures diurnes baisseront également de quelques degrés avec des valeurs maximales entre 2° sur les hauts plateaux de l’est et 6° en plaine.

A partir de lundi, la dépression du sud du Groenland se déplacera lentement vers les régions océaniques au sud de l’Irlande et dirigera un courant de plus en plus perturbé sur l’Europe de l’ouest .

Lez zones pluvieuses évoluant dans ce courant d’ouest commenceront à arroser nos régions lundi dans un air à nouveau un peu plus doux avec des températures remontant autour de 8° en plaine et 3 à 5° en Ardenne.

Le vent du sud-ouest deviendra également plus sensible avec des pointes de 55 à 75km/h.

De mardi à jeudi prochain, nous resterons dans ce flux océanique perturbé ou instable avec passages de fréquentes zones de précipitations pouvant donner quotidiennement 5 à 10 L/M² de pluie en plaine et 10 à 15 L/M² en Ardenne où les pluies se transformeront graduellement en neige fondante ou en neige sur les hauteurs.

Au niveau températures , les maxima avoisineront 0 à 4° selon l’altitude en Ardenne et 5 à 7° en plaine.

La nuit il gèlera un peu sur le relief ardennais avec des minima entre +1 et -3° dans ces régions . Ailleurs les minimales resteront comprises entre 1 et 5°.