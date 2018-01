Dans le projet, initialement lancé par l’alliance PS-cdH et récupéré par la coalition MR-cdH, le montant de base des allocations est de 155 euros par mois et par enfant (165 euros de 18 à 24 ans), qu’il s’agisse d’un premier né ou de tout autre enfant de la lignée.

Cela signifie que les enfants nés avant le 1er janvier 2019 resteront – jusqu’à l’extinction de leurs droits aux allocations – liés à l’ancien régime, qui délivre des montants progressifs selon la place de l’enfant dans la lignée, dans une logique nataliste que tous jugent dépassée.

Dans son texte soumis à l’avis du Conseil d’État, le gouvernement wallon justifie par des arguments budgétaires la différence de traitement qui persistera entre le premier-né d’avant 2019 – pour lequel l’allocation restera de l’ordre de 95 euros – et celui né après 2019 (155 euros).

Un basculement général de tous les enfants dans le nouveau système dès 2019, avec maintien des droits acquis s’ils sont plus favorables, coûterait 200 millions d’euros à la Région wallonne, au détriment d’autres politiques, selon le cabinet Greoli.

Mais pour le Conseil d’État, cet argument budgétaire est insuffisant pour justifier une différence de traitement, indiquait mercredi Le Soir.

La ministre Greoli compte donc étoffer l’argumentaire, mais elle ne remet pas en question le fondement de la réforme.

Au parlement wallon, si le PS, le MR et le cdH, tous trois associés à cette réforme initiée par l’ex-ministre Maxime Prévot (cdH), n’ont pas réagi outre mesure à l’information, Ecolo, opposé au système proposé, a pour sa part affirmé que le Conseil d’État avait jugé la différence de traitement injustifiable.

À Bruxelles, où le PS s’oppose au modèle wallon que veut prolonger dans la Région-capitale son partenaire de coalition le cdH, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) a profité de l’avis du Conseil d’État pour plaider une nouvelle fois, dans Le Soir, en faveur du basculement généralisé de tous les enfants dans le nouveau système au 1er janvier 2019. « Le cdH veut mettre en place un système qui soit équitable pour toutes les familles, y compris celles issues de la classe moyenne. Il demande aussi que le système à mettre en œuvre à Bruxelles facilite autant que faire se peut la vie des familles et limite au maximum les tentations d’aller voir dans d’autres régions si l’herbe et les allocations ne sont pas plus vertes », ont répliqué les députés cdH Joëlle Milquet, Benoît Cerexhe et Hamza Fassi-Fihri. Ceux-ci exigent que chaque enfant bénéficie d’un montant d’allocation de base de minimum 150€, quel que soit son rang et quels que soient le(s) revenu(s) du (des) parents.

DéFI quant à lui a fustigé une nouvelle fois la défédéralisation des allocations familiales consentie par les francophones aux partis flamands lors de la négociation de la 6e réforme de l’État. Pour la formation amarante, cette atteinte à la solidarité interpersonnelle a permis de réaliser l’une des résolutions du parlement flamand de mars 1999 dont la quatrième visait « le transfert aux Communautés de la compétence relative aux normes, à l’exécution, et au financement de l’intégralité de la politique en matière d’allocations familiales. »

Partisan lui aussi d’un basculement généralisé au 1er janvier, le parti d’Olivier Maingain retient de l’avis du Conseil d’État à propos du dispositif wallon que la différence de traitement serait « injustifiée et inconstitutionnelle ».

« On se demande vraiment à quoi jouent certains, car le Conseil d’État a rendu un avis très largement positif, qui ne remet en rien en cause le modèle Prévot », a lancé la ministre Greoli à la tribune du parlement wallon. La ministre a même employé le mot de « fake news », avant de s’excuser sur Twitter de ce qualificatif « excessif ».

Elle souligne que le plus important dans le projet wallon est la préservation des droits acquis et « la sécurité administrative totale » qu’elle permettra lors du passage au nouveau système.