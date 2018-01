Dakar 2018: Sébastien Loeb contraint à l'abandon sur blessure de son copilote

Le favori français Sébastien Loeb a abandonné le rallye Dakar. Mercredi au Pérou, le pilote Peugeot a d’abord perdu énormément de temps, s’ensablant à deux reprises dès l’entame de la 5e étape entre San Juan de Marcona et Arequipa. Daniel Elena, son copilote de toujours, s’est ensuite blessé lors d’une réception d’une dune et n’est plus en mesure en continuer la course.

Le nonuple champion du monde des rallyes et son copilote monégasque Daniel Elena, qui ouvraient la route, ont d’abord concédé 2 heures 45 minutes dans les 50 premiers kilomètres de l’étape. La paire est restée bloquée pendant près de 25 minutes sur une dune, après seulement cinq kilomètres de course, avant de s’ensabler à nouveau peu après.

Sébastien Loeb abandons the #Dakar2018 after his co-pilot Daniel Elena got injured in the early part of stage 5

// @SebastienLoeb abandona en el dia 5 del #DakarPerú2018. @DanosElena esta afectado fisicamente y no pueden seguir.

