L’incident s’est produit à proximité de son domicile et de son fils âgé de deux ans. La victime doit se faire opérer mais ses jours ne sont pas en danger. La police et le parquet ont ouvert une enquête et examinent s’il existe un lien avec de récents incidents violents dans le milieu de la drogue anversois.

Le jeune homme a été approché près de sa maison par deux hommes encagoulés, qui ont presque immédiatement ouvert le feu et ont tiré, à courte distance, dans ses deux jambes et dans son avant-bras droit. Les auteurs n’auraient pas encore été interpellés. Toutes les pistes restent ouvertes quant au mobile, indique le parquet.