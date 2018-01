« Je vais cramer ta maison et ta voiture » : il y a plus sympa comme expression, surtout venant de la part d’un gars qui était à la rue et qu’on a hébergé pendant un certain temps.

« Oui, il m’avait hébergé. Mais il m’a demandé de partir. Et lorsque j’ai voulu emmener la PS4 qu’il m’avait vendue 200 euros, il m’en a empêché, il voulait la garder sur lui. Je lui ai mis une gifle… » dit-il. Ouf, on est rassurés : il était à la rue et sans ressources mais il avait quand même de quoi s’offrir une console de jeux vidéo.

Pourtant Romain a un peu de mal à admettre qu’il a tenu pareils propos et surtout qu’il a frappé et volé son bon Samaritain un jour de juillet 2016. Il a été condamné par défaut à 4 mois de prison pour ces faits. Alors, il a fait opposition.

Pour la représentante du parquet, il s’agit manifestement de plus qu’une simple gifle, car le certificat médical de la victime fait état d’un hématome orbital et d’une incapacité de travail de 5 jours… de « suspendre » la sanction durant un délai d’épreuve et surtout de conserver un casier judiciaire.