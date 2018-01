Lait contaminé: 52 boîtes Lactalis vendues par Auchan après la date de rappel; Intermarché de son côté arrête «définitivement» de commercialiser les laits infantiles

«Malgré le retrait effectif de 36.000 produits, 52 produits supplémentaires — des boîtes de lait infantile — ont échappé à la vigilance de nos équipes et ont été vendus après la date du rappel sur 28 magasins (hypermarchés et supermarchés)», écrit Auchan, qui se dit «consterné et présente ses excuses pour ces erreurs subies par ses clients».

Le 2 janvier dernier, «un magasin a reçu une livraison comprenant des références concernées par le rappel du 21 décembre. Suite à cette anomalie, Auchan Retail France a lancé un audit approfondi de la situation dans chacun de ses magasins afin de vérifier la parfaite application de la procédure de rappel», explique le groupe.

«Des clients ont d’ores et déjà été informés permettant le rappel des produits incriminés, les derniers clients sont en train d’être identifiés et contactés. Le numéro consommateurs Auchan (03.5930.5930) est à la disposition des consommateurs qui auraient des questions», poursuit Auchan.

En décembre dernier, «comme toutes les enseignes françaises, Auchan Retail France a reçu trois messages successifs de rappel de la société Lactalis concernant des références de produits de nutrition infantile. L’entreprise a aussitôt mis en oeuvre ses procédures de rappel interne, transmis les consignes et informations nécessaires à la mise en oeuvre immédiate du rappel à l’ensemble de ses 641 points de vente et sites marchands en France», a tenu à rappeler l’enseigne de distribution.

Intermarché arrête «définitivement» de commercialiser les laits infantiles Milumel

Intermarché va arrêter «définitivement» de commercialiser des laits infantiles Lactalis de la marque Milumel, après le rappel de ces produits pour une contamination aux salmonelles, a annoncé mercredi à l’AFP le président du groupe de distribution.

«Je vais décider d’arrêter définitivement la commercialisation de tous les produits infantiles Lactalis à la marque Milumel dans tous nos points de vente», a déclaré Thierry Cotillard, dénonçant notamment une «gestion chaotique de sa crise» par l’industriel.

«C’est clairement du jamais vu dans la profession», a déclaré M. Cotillard, qui a affirmé n’avoir «jamais vu une telle confusion de la part d’un fournisseur quant à la gestion d’un retrait rappel», allant jusqu’à qualifier «d’amateur» la gestion de Lactalis.

«A ce stade, nous avons deux produits qui nous ont été remontés par deux consommatrices», a indiqué M. Cotillard, qui a indiqué que la direction refaisait «un point avec l’ensemble de nos points de vente» pour établir un bilan précis des produits concernés par les procédures de rappel qui auraient éventuellement été vendus aux clients d’Intermarché.

«On imagine que c’est très peu de produits», a indiqué le président d’Intermarché qui a mis en avant sa volonté «de sécuriser la santé de nos consommateurs», pour expliquer sa décision.

Le groupe a également annoncé que «tout produit qui fera l’objet d’un retrait/rappel pourra faire désormais l’objet d’un blocage en caisse sur la totalité de nos points de vente», ainsi que la mise en place d’un numéro vert pour ses clients.

Le groupe Intermarché compte 1.800 points de vente un peu partout en France.