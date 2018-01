Deux des braqueurs sont toujours en fuite. Le butin est estimé à « plusieurs millions d’euros », selon une source policière. BFM TV annonce le montant de 4,5 millions d’euros.

Les cinq hommes ont agi vers 18h30 dans le palace de la place Vendôme, en plein centre de la capitale, entouré de luxueuses joailleries.

Armés notamment de haches, ils ont brisé les vitrines derrière lesquelles se trouvaient les bijoux, selon une source policière.

« De célèbres joailliers exposent leurs bijoux derrière des présentoirs dans le Ritz », a expliqué une autre source policière.

Les trois braqueurs interpellés ont été arrêtés « par les équipes locales » de police qui se trouvent place Vendôme, a précisé une de ces sources.

(Photo AFP)

En début de soirée, la rue Cambon, derrière le grand hôtel, était partiellement bloquée par les forces de l’ordre, a rapporté un journaliste de l’AFP.

Le quartier avait vu sa sécurité renforcée après qu’en 2014 plusieurs bijouteries de luxe de la place, où se trouve également le ministère de la Justice, avaient été victimes de braquages brutaux et risqués.

La brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été saisie de l’enquête.

Three arrested, two at large following armed robbery at the Ritz Hotel in Paris; no one injured, police say. https://t.co/LJVV8fQkoE pic.twitter.com/Ph3eRWU3O4