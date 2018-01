Trois individus ont été interpellés sur place par la police, deux autres seraient en fuite.

Un vaste périmètre de sécurité a été mis en place par les forces de l’ordre.

Three arrested, two at large following armed robbery at the Ritz Hotel in Paris; no one injured, police say. https://t.co/LJVV8fQkoE pic.twitter.com/Ph3eRWU3O4