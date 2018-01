Incroyables images de cette route ensevelie sous 4 à 7 mètres de neige en France (photos+vidéo)

De 4 à 7 mètres de congères de part et d’autre de la route! Tellement impressionnant qu’on pourrait se croire quelque part sur le continent polaire. Alain Duclos, un expert du département de la Savoie, a pu photographier le déneigement de cette route ensevelie sous des tonnes de neige entre Bessans et Bonneval-sur-Arc en Haute Maurienne.

Une coulée d’une «ampleur exceptionnelle» qui a recouvert la route sous « quatre ou cinq à sept mètres de neige», rapporte-t-il sur Data-Avalanche.org, le site d’une association spécialisée dans l’observation d’avalanche, où il a mis en ligne d’impressionnantes photos.

(Alain Duclos/data-avalanche)

(Vue aérienne de la coulée de neige.- Alain Duclos/data-avalanche)

(Alain Duclos/data-avalanche)

L’expert « neige et avalanches » auprès du département de la Savoie affirme n’avoir « jamais vu ça auparavant ». L’avalanche a laissé un dépôt de « quatre à sept mètres d’épaisseur sur 250 mètres », détaille-t-il. Suffisant pour isoler complètement les 250 habitants du village de Bonneval-sur-Arc.

Les photos postées sur le site spécialisé sont exceptionnelles. « On se sent petit, j’ai quand même un peu l’habitude des avalanches mais là on est quand même face à un événement (…) exceptionnel ». a-t-il confié à France Bleu. « On n’avait pas vu un tel dépôt aussi large et aussi épais à cet endroit-là depuis plus de 20 ans », précise encore l’expert.

(Alain Duclos/data-avalanche)