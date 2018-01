Les homards ne pourront plus être plongés dans l'eau bouillante

Dans le cadre d’une révision des lois relatives à la protection des animaux, le gouvernement fédéral souligne qu’à compter du 1er mars, «la pratique consistant à plonger les homards vivants dans l’eau bouillante, commune dans les restaurants, ne sera plus autorisée».

Les homards «devront désormais être étourdis avant d’être mis à mort», selon l’ordonnance émise par le gouvernement fédéral.

Selon la télévision publique RTS, seuls les chocs électriques ou «la destruction mécanique du cerveau» seront autorisés.

Les défenseurs des droits des animaux et des scientifiques estiment que les homards et autres crustacés possèdent des sytèmes nerveux complexes et qu’ils ressentent vraisemblablement de la douleur lorsqu’ils sont ébouillantés.

En outre, selon l’ordonnance, les crustacés ne pourront plus être transportés sur de la glace ou de l’eau glacée et devront être maintenus dans leur «environnement naturel».