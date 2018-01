L’IRM a publié un avertissement sur son site internet pour cette nuit jusque jeudi matin à 11h. Il concerne la brume et le brouillard dans tout le pays.

« Du 11/01 01H au 11/01 11H : En seconde partie de nuit et jeudi matin, de la brume ou du brouillard pourront localement réduire la visibilité. Du brouillard épais pourrait se former, surtout en Flandre Occidentale et Orientale, ainsi qu’en Ardenne » écrit l’IRM.

Prudence donc sur les routes !