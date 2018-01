Le médecin scolaire peut désormais photographier les bleus des enfants en cas de soupçons de maltraitance: «Chaque semaine, on voit des enfants qui ont été frappés»

« Des photos ? Oui, cela m’arrive d’en prendre. Mais ce n’est pas pour les adjoindre au dossier de l’enfant, juste pour me souvenir des lésions que j’ai vues lorsque je rédige mon rapport. Et je ne fais pas cela devant l’enfant. On prend note, on éclaircit la situation, c’est tout. La photo ne poursuit pas l’enfant. »

Ce médecin, actif dans la médecine scolaire à Bruxelles, ne souhaite pas révéler son identité. Des enfants, il en voit passer et « un paquet ». Pensez, à Bruxelles, ces visites médicales concernent 40.000 élèves chaque année.

Y a-t-il plus de maltraitant aujourd’hui, ou les médecins sont-ils plus attentifs qu’avant ?

En cas de soupçons, les médecins suivent une procédure bien spécifique.

L’Ordre des médecins reconnaît donc que la prise d’une photographie des lésions d’un patient, ici, en l’occurrence un enfant, répond d’abord à des règles générales.

