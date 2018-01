Depuis lundi soir, Proximus est victime de nombreux soucis techniques. Si les choses étaient enfin revenues à la normale ce mercredi, et que l’opérateur avait annoncé qu’un dédommagement était prévu pour ses nombreux clients lésés, ses abonnés ont encore été confrontés à quelques soucis techniques.

Sur Twitter, la société a confirmé qu’elle rencontrait quelques problèmes… depuis 16h. « Il y a actuellement 10 chaînes qui sont HS pour des raisons indépendantes de notre volonté. Les techniciens des parties concernées sont actuellement sur le site où le problème a été constaté afin de rétablir la situation »

Coucou, la panne de lundi et mardi a été réparée le message ci dessus n'est pas en lien avec ses évènements. Il se trouve que 10 chaînes sont HS depuis 16h aujourd'hui 😓 Ce problème est indépendant de notre volonté mais sachez que des techniciens des parties concernées sont

Nous rencontrons actuellement des problèmes techniques sur la chaîne AB3 et d'autres chaînes qui sont à l’heure actuelle hors service. Nos équipes font le nécessaire afin de résoudre la situation le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension. Abdellah