Météo: du brouillard attendu, ce jeudi matin, sur une partie du pays

L’IRM a lancé un avertissement jaune ce jeudi, valable de 5h0 à 11h0 sur les provinces de Liège, Namur, Luxembourg, Flandre orientale, Flandre occidentale et à la Côte car il prévoit un brouillard épais localement, qui réduit la visibilité à moins de 500m en de nombreux endroits.

Le ciel restera très nuageux jeudi, avec seulement quelques éclaircies localisées. De faibles averses seront possibles par endroits mais le temps restera généralement sec. Il fera entre 4 et 7°, sous un vent faible de direction variable.

En soirée et pendant la nuit, il fera sec, avec de nombreux champs de nuages bas. Des brumes et brouillards pourront se former en seconde partie de nuit. Les minima seront compris entre 1 et 4°.

La grisaille restera de mise vendredi, avec parfois quelques gouttes de pluie. Le mercure oscillera entre 2 et 5°. Un vent faible soufflera de secteur ouest à nord-ouest pour ensuite devenir pratiquement absent.

La journée de samedi débutera de la même manière: nébulosité abondante et risque de faibles précipitations. Des éclaircies apparaîtront ensuite et le ciel se dégagera l’après-midi. Le thermomètre affichera autour de 6° dans le centre. Pendant la nuit, de faibles gelées pourront se former.

Le soleil restera généreux dimanche avant une nouvelle augmentation de la nébulosité.