Publicité H&M: la maman du petit garçon réagit à son tour

En début de semaine, une publicité de H&M faisait polémique. On y voyait un petit garçon noir portant un sweat sur lequel on pouvait lire : « coolest monkey in the jungle » (le singe le plus cool de la jungle).

De nombreuses voix se sont élevées pour dire le caractère raciste d’une telle affiche. H&M la retirait donc et s’excusait.

Aujourd’hui, la mère de l’enfant, Terry Mango, s’exprime via les réseaux sociaux. Ce qui soulève une nouvelle polémique. Il faut dire qu’elle a une réaction assez inattendue ; elle prend la défense de H&M. «Je suis la maman et ce sweat-shirt est l’une des centaines de tenues que mon fils a porté comme modèle. Arrêtez de pleurnicher tout le temps… Passez à autre chose ».