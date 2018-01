Alison vlt.

Il y a dix ans d’ici, les hôtesses du Salon de l’Auto en tenue légère étaient aussi nombreuses que les voitures exposées. Cette année, face à l’ampleur de l’affaire Harvey Weinstein et du hashtag #balancetonporc, elles ne se comptent plus que sur les doigts de la main et ont été davantage vêtues.