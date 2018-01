Découvrez les quatre Brabançonnes finalistes de Miss Tattoo 2018 (photos + vidéo)

Le concours se tient ce samedi : découvrez quatre des 13 candidates finales et quelques-uns de leurs tatouages. Elles proviennent toutes du Brabant wallon, deux de Braine-le-Château, une de Braine-l’Alleud et une de Jodoigne. Elles font toutes partie des candidates au concours de Miss Tattoo dans la catégorie 18-30 ans.

Une citoyenne de Braine-le-Château fait partie des candidates au concours Miss Tattoo 2018 dans la catégorie 18-30 ans. Émilie Brisart s’est lancé un défi en participant à l’épreuve. « J’étais dans une période un peu difficile et je me suis dit que c’était un bon moyen de passer au-dessus de tout cela. Et puis, je suis plutôt timide et c’est l’occasion de parler devant un public donc il s’agissait d’un beau challenge », explique la jeune femme de 29 ans.

Une quinzaine de tatouages orne son corps. Le premier ayant été réalisé à l’âge de 16 ans et représentant un dessin tribal. Les trois autres candidates ont également une dizaine de tatouages dessinés sur leur corps.

Découvrez-les sur le site de la Capitale Brabant wallon.