Belga

Un accident est survenu jeudi matin sur le R3, à hauteur d’Heppignies (Fleurus, Hainaut), indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Un jeune conducteur, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans la végétation. Les pompiers ont dû découper le toit de la voiture pour dégager le blessé.