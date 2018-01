Australie: David Goffin pas du tout verni pour une 7e tête de série

Fognini, Del Potro et Federer seront sur sa route des quarts du Liégeois…

Il faut toujours un peu de chance lors d’un tirage au sort d’un tableau d’un Grand Chelem. Ce jeudi, lors d’un show à l’australienne dans la Margaret Court Arena, on peut dire que David Goffin a plutôt tiré le gros lot. Ceci, alors qu’il avait pourtant un statut « protégé » de septième tête de série… Il faisait déjà chaud à Melbourne (33ºC), il va faire encore plus chaud pour le Liégeois durant la quinzaine.

Alors oui, ses premiers tours sont tout à fait à sa portée. Un joueur issu des qualifs au premier tour, c’est un cadeau quand on sait qu’il aurait tout aussi bien pu tirer un gars comme Monfils, Coric ou Dolgopolov. Mais ça peut aussi s’avérer un match piège…

Ensuite, si on suit la logique, Goffin devrait défier le Français Julien Benneteau au 2 e tour. Du tout cuit face au 58 e mondial de 36 ans ? Il ne faut pas oublier que le Parisien avait battu Goffin, chez lui à Bercy, juste avant ses exploits à Londres et en Coupe Davis.

Passons au troisième tour et voici Fabio Fognini. Il n’est plus classé qu’au 27 e rang mondial, mais le fantasque italien peut-être fantastique dans un bon jour…

Donc, oui, ces trois premiers matches sont à la portée d’un bon Goffin, mais rien ne lui sera offert en cadeau pour accéder à la deuxième semaine à Melbourne Park. Et à partir de là, ça ne fait que commencer, oserait-on dire !

Avec un possible huitième de finale contre l’Argentin Juan-Martin Del Potro, de retour lundi, dans le top 10 mondial pour la première fois depuis trois ans et demi. Le géant de Tandil risque de faire des dégâts avec son énorme coup droit sur la surface rapide de Melbourne Park. Un nouvel exploit et le Liégeois retrouverait alors son idole, Roger Federer, en quart de finale ! Il n’y avait pas pire à ce niveau, car le Suisse est juste le grand favori à sa succession pour la conquête d’un 20 e titre du Grand Chelem, ici.

Le tennis ne se joue pas sur papier, mais il faut bien avouer que Goffin devra sortir le grand jeu, s’il veut passer un cap en Grand Chelem, son objectif avoué en 2018, c’est-à-dire déjà tenter d’aller au-delà des quarts de finale à Melbourne…