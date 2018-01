«Je ne veux pas partir. J'aime ma vie. Je suis heureuse»: le message bouleversant d'une jeune femme, un jour avant sa mort

Holly Butcher savait que ses jours lui étaient comptés. Depuis que les médecins lui avaient diagnostiqué un sarcome d’Ewing, une forme de cancer très agressif, cette Australienne de 27 ans profitait de sa vie. Surtout, elle a fait preuve d’un courage exceptionnel. Et ce, jusqu’à la fin.

La veille de son ultime départ, le 4 janvier dernier, Holly Butcher a ainsi partagé sur sa page Facebook un message bouleversant avec une maturité incroyable pour une jeune femme de son âge.« C’est étrange de réaliser et d’accepter votre mortalité à 26 ans (…) Je me suis toujours imaginée vieillir, avoir des cheveux gris, pour la plupart causés par ma magnifique famille (avec beaucoup d’enfants). J’avais prévu de construire ma vie avec mon grand amour. Je veux tellement tout ça que ça fait mal. La vie est fragile, précieuse et impossible à prévoir et chaque jour est un cadeau, pas un droit donné. J’ai 27 ans. Je ne veux pas partir. J’aime ma vie. Je suis heureuse. Je le dois à mes proches. Mais je ne contrôle pas la situation. »

Loin d’être défaitiste, Holly offre une leçon de vie à tous ceux qui ont eu la chance de la lire. Un nombre de lecteurs qui a rapidement explosé, le message devant très vite viral sur internet. Mais la jeune Australienne n’aura pas la chance de véritablement voir à quel point sa lettre a touché les gens puisqu’elle s’est éteinte le lendemain… « Utilise ton argent pour réaliser des expériences, pas pour acheter des choses matérielles inutiles. Va dans la nature. Écoute de la musique. Câline ton chien (il va me manquer). Voyage. Travaille pour vivre, ne vis pas pour travailler. Mange du gâteau ! »