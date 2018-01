Ce n’est pas la première fois que le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Theo Francken, est critiqué par un journal américain. Mais cette fois, le Secrétaire d’Etat est furieux contre les journaliste et a choisi de répondre via son canal préféré, Twitter...

Belgium's "Flemish Trump" faces criticism over the deportation of Sudanese migrants. https://t.co/wCFRIUZBZ4 — New York Times World (@nytimesworld) 11 janvier 2018

Quand le New York Times a choisi de partager son article sur le dossier soudanais en Belgique, ils n’y ont pas été par quatre chemins. « Le Trump flamand de Belgique face aux critiques sur le rappatriement des migrants soudanais ». Visiblement, le sang de Theo Francken n’a fait qu’un tour... Et il a répondu par un tweet vidéo.

After @washingtonpost framing me as an ‘anti-immigration hardliner’, @nytimesworld frames me as ‘the Flemish Trump’.



This is my response: pic.twitter.com/xnUazPzWzI — Theo Francken (@FranckenTheo) 11 janvier 2018

« Je ne suis pas ‘anti-migration’, je n’ai jamais été ‘anti-migration’. Je ne suis définitivement pas un ‘extrémiste anti-immigration’ comme le soutient fortement le Washington Post. Je suis pro migration quand c’est correctement organisé et contrôlé. Nous accueillons les gens et nous sommes un pays accueillant et nous devons maintenir ce cap », explique Theo Francken dans cette réponse « vidéo » reprise d’une interview accordée à nos confrères de la VRT. « Nous avons besoin d’un ensemble clair de règles qui soient absolument claires et sans ambiguïté pour le bien des migrants et pour le bien du pays d’accueil. C’est exactement pour cela que les choses se sont mal déroulées. Depuis plus de 30 ans, la migration a été un désordre complet. Je pense que nous avons besoin d’une approche différente. Nous avons besoin de règles claires qui soient strictement respectées. Cette approche est donc absolument juste mais aussi parfois résolue lorsque les circonstances l’exigent. Mon parti politique (la N-VA) ne sera jamais un ‘parti anti-immigration’ et dans un tel parti je ne pourrais jamais me sentir chez moi parce que ce n’est pas ce que je soutiens. »

Rappelons tout de même que ce n’est pas l’auteur de l’article qui qualifie Theo Francken de « Trump flamand », mais bien les manifestants cités dans le papier du New York Times...