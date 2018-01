Les jeunes parents font vivre un véritable calvaire à leur petite fille: une mère et son petit ami accusés d'un horrible meurtre

Un jeune couple est au centre de toutes les attentions aux Etats-Unis. La mère et son petit-ami ont été arrêtés pour le meurtre de leur petite Gabby, une fillette de 4 ans. Un fait divers qui suscite une vive émotion outre atlantique.

Gabby n’avait que 4 ans mais elle a vécu l’horreur le 31 décembre dernier. À l’heure où la planète entière fêtait le réveillon du nouvel an, la petite fille a été la victime de la folie meurtrière de Candice Diaz et Brad Fields. La mère de 24 ans et son petit-ami de 28 ans, qui n’était pas le père de l’enfant, lui ont fait vivre un véritable calvaire avant de l’abandonner à son sort.

La petite Gabby, 4 ans ©D.R.

En effet, comme le rapporte Fox News, Gabby a été retrouvée, seule, à son domicile par les pompiers, le 1 er janvier dernier. Inconsciente, la fillette présentait de sévères blessures : de multiples traces de coups sur le corps et de nombreuses brûlures. Transportée d’urgence à l’hôpital, Gabby a rapidement été reconnue comme une enfant battue. Un enfant qui a succombé à ses blessures quelques heures après son admission…

Candice Diaz et Brad Fiels, qui avaient pris la fuite, sont rapidement devenus des personnes très recherchées aux Etats-Unis. Ce n’est qu’après 9 jours d’une gigantesque chasse à l’homme qu’ils ont été retrouvés et arrêtés dans l’Etat de Géorgie.

Jerry Barrett, le grand-père de Gabby et dont le fils est le véritable père de la petite fille, pleure aujourd’hui la terrible disparition dans USA Today. « C’était juste notre petit ange. Tout le monde a le cœur brisé. Si nous avions su qu’elle vivait dans de telles conditions, nous y serions allés dans la minute. » En effet, la famille paternelle de la fillette n’avait plus vraiment de contact avec Candice Diaz depuis sa séparation avec le père de son enfant.

Aujourd’hui, Candice et son petit-ami, Brad Fields, sont poursuivis pour meurtre, abus d’enfant et torture.