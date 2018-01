Météo: encore un peu de patience, le soleil revient le week-end avec un dimanche particulièrement lumineux

Jeudi après-midi, le temps restera généralement gris avec de nombreux nuages bas. Quelques rares éclaircies parviendront toutefois à se développer localement. Il fera entre 5 et 7°, sous un vent faible et variable. Mais s’il nous faut encore un peu de patience, elle sera récompensée pendant le week-end.

Les nuages domineront toujours le ciel jeudi soir. De faibles averses locales pourront se produire progressivement sur le pays. De la brume et des bancs de brouillard se développeront à nouveau pendant la nuit. Les minima seront compris entre 3 et 4°, sous un vent faible et variable ou de secteur nord.

Brume et brouillard auront parfois du mal à se dissiper vendredi matin. Et même quand cette grisaille se sera levée, le ciel restera très nuageux. Quelques fines pluies locales ne seront pas à exclure. Le mercure oscillera entre 3 et 6°, sous un vent faible et variable. Du brouillard - givrant en Ardenne - pourra de nouveau se former pendant la nuit. Les températures minimales avoisineront le 0° mais resteront positives au nord (+2 ou +3°).

Samedi matin marquera la continuité de ce temps nuageux et brumeux. Le brouillard concernera encore la majorité des régions. Mais le soleil parviendra (enfin) à percer cette grisaille en cours de journée. Sauf peut-être en Ardenne où des nuages bas pourront rester localement tenaces. Le thermomètre affichera de 2 à 7°. Les larges éclaircies et le vent faible mèneront à une chute rapide des températures en soirée et le gel nocturne se généralisera.

Par contre, dimanche sera une belle journée ensoleillée pour tout le monde. Il fera plus frais avec des maximas de 5 degrés.