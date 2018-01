Grâce-Hollogne: autoroute fermée, le week-end prochain, en raison de la démolition d'un pont

Plusieurs fois reportée en raison des conditions météorologiques, la démolition du pont surplombant l’autoroute A604 à Grâce-Hollogne (Liège) est prévue ce samedi. L’autoroute sera donc fermée, dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs 2 «Grâce-Hollogne» et 3 «Toutes voies» de samedi à 20h au lundi 15 janvier à 6h, a indiqué jeudi la Sofico, gestionnaire des infrastructures autoroutières.

Ce pont (numéro 8), situé à hauteur de la rue Haute Claire, doit être démoli en raison de son état de dégradation et ne sera pas reconstruit car sous-utilisé et situé à proximité de deux autres ponts qui surplombent l’autoroute. La rue Haute Claire deviendra une voie sans issue et une zone de rebroussement sera aménagée afin de permettre aux habitants des deux parties de cette rue de faire aisément demi-tour.

Certains éléments ayant déjà été enlevés, comme la plupart des garde-corps, l’accès de Grâce-Hollogne vers Seraing sera fermé au trafic samedi dès 18h afin d’assurer le démontage des glissières de sécurité ainsi que les derniers garde-corps métalliques du pont.

«La démolition sera effectuée par des pelles hydrauliques sur chenilles équipées d’un brise-roche, une sorte de gros marteau piqueur. Placées de part et d’autre du pont, sur l’autoroute, elles vont fractionner petit à petit le béton qui constitue l’ouvrage. Les gravats tomberont ainsi sur le sol au fur et à mesure de l’avancée des machines», explique-t-on à la Sofico, assurant que la voirie sera protégée durant les opérations.

Réouverture lundi à 6 heures du matin

La démolition devrait s’achever dimanche à la mi-journée. Suivront l’évacuation des gravats et la remise en place des glissières de sécurité. Sauf contre-ordre, la voirie sera rouverte lundi 15 janvier à 6h. Des déviations seront mises en oeuvre.

Ce chantier s’élève à 652.500 euros hors TVA, dont 306.000 euros financés par la Sofico dans le cadre du Plan Infrastructures 2016-2019. Le reste étant à charge de la Société publique de gestion de l’eau (SPGE) et la commune de Grâce-Hollogne pour la réhabilitation des trottoirs de la rue Haute Claire.