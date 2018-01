Romain Cammereri

Depuis son ouverture il y a un peu moins d’un mois, le Burger King de la place Saint-Lambert à Liège ne désemplit pas. Un véritable succès qui prouve que la célèbre enseigne de fast-food avait bel et bien une place à se faire chez nous, et qu’elle continuerait à se développer dans la région. On savait qu’une ouverture aurait lieu à Hognoul. On sait désormais quand.