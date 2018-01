Le pro-Brexit Nigel Farage évoque la possibilité d'un second référendum

L’eurodéputé britannique Nigel Farage, fervent défenseur du Brexit, a évoqué jeudi l’idée d’un second référendum sur la sortie de l’UE afin de faire taire définitivement les opposants au retrait.

Les pro-Européens tels que l’ancien Premier ministre Tony Blair «ne renonceront jamais, jamais, jamais», a expliqué l’ancien leader du parti europhobe Ukip et de la campagne pour le Brexit sur la chaîne télévisée Channel 5. «Ils continueront à se plaindre et pleurnicher et gémir tout au long du processus», a-t-il ajouté. «J’en arrive au point de penser que peut-être, vraiment peut-être, nous pourrions avoir un deuxième référendum sur l’appartenance à l’UE. (...) Cela mettrait fin une fois pour toute au problème pour une génération», a-t-il ajouté.

Selon M. Farage, le pourcentage de gens qui voteraient en faveur du retrait serait «bien plus élevé» que lors du référendum du 23 juin 2016. Le référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE s’était alors soldé par la victoire des partisans du retrait, à 52% contre 48%.