Triste nouvelle concernant Michael Schumaer: le pilote allemand va perdre son circuit de Karting

C’est une page qui se tourne. Une mauvaise nouvelle pour Michael Schumacher dont on a toujours très peu de nouvelle depuis son grave accident de ski. En effet, comme nous l’apprend le Kolner Express, le circuit de karting « Michael Schumacher Kart-Center », qu’il avait repris avec son frère Ralf, va définitivement fermer ses portes.

La compagnie énergétique allemande, RWE, va récupérer le terrain pour implanter une exploitation minière de charbon et de lignite à ciel ouvert. Le circuit devra donc fermer ses portes à l’horizon 2020 et pas question de déplacer le complexe. « Il n’y aura pas de nouveau circuit. Les recherches avec RWE n’ont pas permis de trouver un nouvel endroit. C’est une honte. On élimine la tradition et le succès des jeunes pilotes », a souligné Ralf Schumacher.

Quant à Michael, propriétaire à deux tiers du circuit situé à Kerpen près de Cologne, c’est son attachée de presse, Sabine Kehm, qui suit le dossier. « La famille se tient au courant des développements », a-t-elle simplement déclaré.