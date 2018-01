Police boraine: opération stups à la sortie des écoles ce jeudi

Ce jeudi matin, la police boraine a mené une opération « de lutte contre la consommation et le deal de drogue », particulièrement dans les milieux fréquentés par les mineurs.

Cette opération a mobilisé 22 policiers et 2 chiens « stups ». Elle s’est tenue entre 7h et 13h30, au sein de 2 écoles situées sur le territoire de la zone boraine et aux abords d’autres établissements scolaires

« Les résultats sont très « rassurants » puisque, sur les 195 personnes contrôlées, peu d’infractions ont été relevées », commente la zone de police.

Au total, 4 personnes détenaient des stupéfiants, une arme prohibée a été saisie et une personne a été verbalisée car elle ne respectait ses conditions de libération.

« Ces chiffres témoignent du travail efficace mené depuis de nombreuses années par les policiers borains. Des opérations similaires seront bien entendu à nouveau programmées… »