Entaillé sur 30 cm à la jambe après avoir défoncé la mauvaise porte, l'alcool lui a sauvé la vie!

Il avait bu comme un trou. Ça lui a probablement sauvé la vie, selon le parquet. À la fin, il risque quatre mois de prison en plus sur une longue liste de condamnations.

Le 15 juillet 2016, une habitante de Warcoing a préféré appeler la police quand elle a remarqué que la vitre de sa porte d’entrée était brisée. Il y avait aussi des traces de sang. Quand les policiers sont arrivés, ils ont suivi les traces de sang, de plus en plus grandes, et sont tombés sur un individu qui cuvait dans le canapé. Et qui doit la vie à sa consommation !

Complètement ivre, Tony devait rentrer chez un ami qui l’hébergeait mais il s’est trompé de maison. Pensant que son ami ne voulait pas le laisser entrer, il a défoncé la porte.

