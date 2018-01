Bernadette Chirac «fatiguée»: une proche donne des nouvelles peu rassurantes sur son état de santé

En 27 ans, Bernadette Chirac n’avait jamais manqué un lancement de la campagne de l’opération pièces jaunes. Pourtant l’année dernière, l’épouse de Jacques Chirac doit faire l’impasse sur l’événement pour la première fois. En cause, un état de santé fragile, elle qui avait été hospitalisée quelques mois plus tôt pour une insuffisance respiratoire.

Cette année, et pour la seconde année consécutive donc, Bernadette Chirac n’était pas présente au lancement de la campagne des pièces jaunes 2018. De quoi relancer les rumeurs sur son état de santé. C’est pourquoi la secrétaire générale adjointe de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, Anne Barrère, a tenu à donner des nouvelles ce midi dans le JT de C8. « Bernadette a été un peu fatiguée, elle se tient au courant, elle s’occupe de la fondation, elle assiste à nos réunions mais… Voilà… C’est un petit peu difficile… Les déplacements. On la verra peut-être en cours d’opération lors de déplacements plus proches de Paris. »