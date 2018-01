Entre Laeticia et Estelle Lefébure, c'est le clash: voici la raison pour laquelle l'épouse de Johnny Hallyday ne parle plus à l'ex-femme de David Hallyday

Laeticia Hallyday et Estelle auraient coupé tout contact après la mort de Johnny Hallyday.

Les relations sont loin d’être au beau fixe entre Laeticia Hallyday et Estelle Lefébure. Selon les informations récoltées par Closer, les deux femmes ne s’adresseraient plus la parole depuis la mort de Johnny Hallyday, le 6 décembre dernier. Et cela serait pire depuis quelques semaines.

Pourtant, l’épouse de Johnny et l’ex-femme de David Hallyday, fils du rockeur, donnaient l’impression d’avoir mis les querelles de côté. Notamment lorsque Estelle Lefébure avait affirmé, dans Madame Figaro, qu’il y avait « un lien indestructible entre nous tous (la famille Hallyday, NDLR). La famille est très importante pour moi. » Même si, historiquement, elle a toujours été plus proche de Johnny que de Laeticia, on était loin d’imaginer que les relations étaient aussi tendues avec cette dernière.

Car si Laeticia est à Saint-Barthélemy depuis un mois, elle n’a jamais reçu la visite d’Estelle. Pourtant, cette dernière s’y trouve également, puisqu’elle y vit une partie de l’année. Et les choses n’ont fait qu’empirer lorsque Estelle et son fils, Giuliano, ont retrouvé Jade et Joy à la plage pour passer une après-midi ensemble. Une rencontre que la veuve du rockeur a très peu appréciée, puisqu’elle n’était pas avec ses deux filles. Rendant encore un peu tendues les relations entre les deux femmes…