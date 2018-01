Vaste opération «week-end sans alcool au volant» du vendredi 12 au lundi 15 janvier

Rédaction en ligne

La police fédérale de la route, les 128 zones de police locale, les Régions et Vias (ex-IBSR), mèneront de vendredi 18h à lundi 6h une vaste opération de contrôles routiers. L’an dernier, l’édition hivernale de ce «week-end sans alcool au volant» avait mené au contrôle de 40.238 conducteurs, 24.116 via le test d’haleine et 16.122 via l’éthylotest. Un peu plus de 2% d’entre eux avaient été contrôlés positifs à l’alcool, indique la police fédérale de la route jeudi.