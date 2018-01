Soudanais torturés: face aux critiques, Charles Michel répète son appel à la nuance

Le chef du gouvernement a été pris sous le feu des critiques lors de la séance plénière de rentrée du parlement après la vive polémique née du rapatriement de ressortissants soudanais.

«J’entends bien certaines caricatures et outrances. C’est la raison pour laquelle je lance un appel pour que chacun fasse preuve de nuance et de responsabilité dans un dossier aussi sensible», a-t-il déclaré en réponse à de nombreuses questions.

Outre les témoignages de torture, à la suite desquels une enquête a été ordonnée, la collaboration avec les autorités soudanaises, en particulier l’envoi d’une mission d’identification de Khartoum, a été dénoncée avec virulence. Pour mener une politique de retour, il faut une collaboration préalable avec le pays de retour, a fait remarquer M. Michel. «Il n’y pas là une extravagance du gouvernement belge», a-t-il dit. Et d’ajouter que personne ne lui dictait sa «conscience».

S’il a appelé à la nuance, le Premier ministre n’a pas directement évoqué le secrétaire d’Etat à l’Asile, Theo Francken, dans sa réponse, alors que celui-ci est au coeur de la polémique. D’autres dans la majorité se sont montrés plus explicites.

Le chef de groupe Open Vld, Patrick Dewael, a déploré la façon de communiquer du nationaliste, prompt à se féliciter de l’expulsion d’illégaux sur les réseaux sociaux. A ses yeux, le but est clair: M. Francken cherche à séduire l’électorat d’extrême-droite qui penche vers le Vlaams Belang.

«Jusqu’où irez-vous dans la tentative de séduction de ces électeurs sans quitter le chemin de la démocratie? « a demandé M. Dewael.

«La communication doit correspondre à la politique menée. Elle ne doit pas servir des fins électorales», a renchéri Servais Verherstraeten (CD&V).

Filip Dewinter ne s’y est pas trompé. L’homme du Vlaams Belang à Anvers a accusé, chiffres à l’appui, le secrétaire d’Etat de se montrer plus acceuillant que ses prédécesseurs et de poursuivre la «politique de centre gauche» du gouvernement Di Rupo.

Du côté francophone, les attaques ont été vives contre le MR et le Charles Michel. Benoît Hellings (Ecolo) a accusé les libéraux d’avoir trahi leurs valeurs. «Il n’y aura pas de responsabilité politique parce qu’Anvers l’a décidé. Où est votre responsabilité? Où est votre dignité? Où est le Premier ministre?» s’est exclamée Julie Fernandez-Fernandez (PS). «Caricatures! Provocation!» a répondu David Clarinval (MR).

Le gouvernement cherche à éviter la constitution d’un nouvelle «jungle de Calais» à Bruxelles, a rappelé M. Michel, sans jamais mentionner l’action des associations et organisations citoyennes qui chaque jour fournissent repas, soins et et logement à quelques centaines de migrants. L’opposition francophone s’en est chargée. «C’est grâce à l’action de milliers de citoyens», a souligné Olivier Maingain (DéFI) rejoint par ses collègues.

La controverse des derniers jours a été marquée par l’avertissement qu’a lancé Bart De Wever, à ses partenaires de majorité s’ils réclamaient la démission du secrétaire d’Etat. Le président des nationalistes flamands était absent lors du débat. «Bart De Wever n’est pas là alors qu’il porte une responsabilité importante dans ce qui se passe aujourd’hui», a regretté Georges Dallemagne (cdH) M. Francken était en revanche présent et a quitté l’hémicycle dès la fin des échanges.

La Chambre doit se prononcer sur des motions déposées en conclusion des interpellations d’avant le congé de fin d’année à M. Francken. Pour le PTB, les choses sont claires: «Un secrétaire d’Etat qui ment, un secrétaire d’Etat qui attise volontairement la haine n’a pas sa place au gouvernement», estime Marco Van Hees.