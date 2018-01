Crise des migrants: le secrétaire général de l'Onu appelle à «maximiser les bénéfices de la migration»

« La migration est un outil de croissance économique, d’innovation et de développement durable », selon le patron des Nations unies. Le Pacte représente une opportunité pour les Etats membres de renforcer les avantages de la migration et de prendre le contrôle sur les défis qu’elle représente.

M. Guterres reconnaît toutefois que la gestion des migrations est l’« un des tests les plus urgents et profonds au niveau de la coopération internationale de notre temps ».

Il urge donc les Etats membres de l’Onu à coopérer. Au total, on dénombre 258 millions de migrants internationaux dans le monde, selon les derniers chiffres de l’Onu datant de 2017, et leur nombre a grimpé de 49 % depuis 2000. Les migrants représentent déjà 3,4 % de la population mondiale. « La mobilité humaine devrait encore s’accroître à cause de facteurs comme le changement climatique, notamment », estime la représentante spéciale pour les migrations internationales à l’Onu, Louise Arbour, qui présentait le rapport.

M. Guterres appelle également les Etats à se battre contre les préjugés négatifs autour de l’immigration. Il rappelle que les personnes issues de la migration représentent un taux d’emploi très élevé. Parmi les femmes migrantes, il s’élève à 67 %, contre 51 % chez les femmes non issues de la migration. Par ailleurs, 85 % des revenus des migrants sont dépensés dans le pays où ils vivent et travaillent. Les migrants participent donc activement à l’économie du pays dans lequel ils ont un emploi. Le secrétaire général des Nations unies presse les Etats membres à régulariser la migration, afin de reprendre le contrôle sur leurs frontières, limiter l’immigration illégale et le marché noir.

Le chef de l’Onu espère que le Pacte insufflera des politiques nationales plus adéquates et justes en la matière. « La tâche ne sera pas simple, mais il y a une volonté d’avancer », estime, quant à elle, Mme Arbour. Les premières bases du Pacte devraient être jetées fin janvier, alors qu’un des membres fondateurs de l’Onu a mis fin à sa participation à l’accord. Les Etats-Unis ont en effet annoncé en décembre dernier leur retrait des préparatifs en vue du futur Pacte, invoquant des « dispositions incompatibles avec les politiques américaines d’immigration et de réfugiés ».

Les 193 membres de l’Assemblée générale de l’Onu avaient adopté en septembre 2016, à l’unanimité, un texte appelé Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Il visait à améliorer la gestion internationale des mouvements de réfugiés et de migrants. Sur la base de cette Déclaration, l’Assemblée générale a décidé de développer un Pacte mondial pour des migrations « sûres, ordonnées et régulières ». Ce Pacte doit reposer sur deux axes : définition d’un cadre de réponses à apporter et un programme d’action. Il s’agit du premier accord négocié entre gouvernements, sous les auspices des Nations Unies, et destiné à couvrir toutes les dimensions des migrations internationales.