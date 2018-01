Rédaction en ligne

Dans le sud de la province de Luxembourg, plusieurs parents sont désabusés. En cause, le nouveau plan du réseau du TEC. Depuis le 1er janvier, une trentaine d’enfants de maternelle et primaire scolarisés dans l’enseignement spécialisé vivent un véritable calvaire pour se rendre à l’école tous les matins. Levés une heure plus tôt, ils doivent également patienter 30 minutes à la gare d’Athus. Du côté des parents, la résistance s’organise.